„Świat według Bundych”. Tak wyglądają dziś Al, Peggy, Kelly czy Bud

Serial „Świat według Bundych” (ang. „Married... with Children” ) nadawany byłw latach 1987-1997 i produkowano go dla amerykańskiej telewizji FOX. W Polsce premiera serii miała miejsce 2 września 1996 roku. Łącznie powstały 263 odcinki, co czyniło „Świat według Bundych” jednym z najdłuższych komediowych seriali telewizyjnych.

O czym jest „Świat według Bundych” ?

Produkcja przedstawia w krzywym zwierciadle życie typowej amerykańskiej rodziny. Al Bundy jest żywicielem rodziny i wiecznie niezadowolonym sprzedawcą butów. Peggy – małżonka Ala – przesiaduje cały dzień przed telewizorem, paląc papierosa za papierosem i zajadając się czekoladkami. Bud – syn małżeństwa, jest nierozgarniętym nastolatkiem, który w trakcie serialu zmienia się w macho, którego nie chce żadna dziewczyna. Kelly z każdym kolejnym odcinkiem staje się coraz mniej inteligentna. W serialu pojawiają się także Jefferson D'Arcy i Marcy D'Arcy – sąsiedzi Bundych.

