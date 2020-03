Harvey Weinstein skazany na 23 lata więzienia. „Jestem całkowicie zdezorientowany”

Skazanie producenta jest kamieniem milowym dla ruchu #MeToo, który nabrał tempa po tym, jak kilka kobiet upubliczniło swoje oskarżenia wobec Harveya Weinsteina. Organizacje zajmujące się prawami kobiet oraz same kobiety, które oskarżyły producenta, świętowali skazanie Weinsteina, nazywając to początkiem nowej ery wzmocnienia pozycji kobiet.

Sędzia James A. Burke, który przewodniczył procesowi na Manhattanie, mógł skazać 67-letniego producenta na tylko pięć lat, jednak wziął pod uwagę argumenty prokuratorów, którzy namawiali go do wydania dłuższego wyroku.

Jeszcze przed skazaniem, dwie ofiary Weinsteina wygłosiły oświadczenia o wyrządzonej im krzywdzie. Miriam Haley, która zeznała, że producent wymusił na niej seks oralny w 2006 roku powiedziała, że Weinstein na zawsze zmienił jej życie. – Naruszył moje zaufanie, moje ciało i moje osobiste prawo do odmowy aktu seksualnego – mówiła.

Weinstein z kolei stwierdził, że jest „całkowicie zdezorientowany” tym, co mu się przytrafiło i był przekonany, że stosunki, które łączyły go z kobietami były obopólne. – Możemy przedstawiać różne prawdy, ale mam wyrzuty sumienia wobec was i wobec wszystkich mężczyzn, którzy muszą przechodzić przez taki kryzys – stwierdził. – Naprawdę żal mi tej sytuacji. Czuję to głęboko w moim sercu. Naprawdę próbuję, staram się być lepszą osobą – przekonywał.

Burke wydał wyrok 20 lat więzienia za wymuszenie seksu na Haley i dodatkowe trzy lata za gwałt na Jessice Mann.

Według „Variety” Weinstein tak komentował wyrok: „Jestem całkowicie zdezorientowany. Myślę, że mężczyźni są zdezorientowani tym wszystkim. To uczucie, które towarzyszy zarówno kobietom jak i mężczyznom w tym kraju. Martwię się o ten kraj. Miło spędzałem czas z tymi ludźmi” .

