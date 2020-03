Tom Hanks i Rita Wilson mają koronawirusa. Synowie pary: To szaleństwo

Przypomnijmy, Tom Hanks i Rita Wilson poinformowali, że są chorzy za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Czuliśmy się trochę zmęczeni, jakbyśmy mieli przeziębienie, odczuwaliśmy bóle mięśni. Rita co jakiś czas miała dreszcze. Mieliśmy też lekką gorączkę. Żeby rozegrać to właściwie, jak to teraz trzeba na świecie robić, przetestowaliśmy się na koronawirus. Dowiedzieliśmy się, że wyniki są pozytywne” – opisywał aktor na Instagramie. „Co teraz? Co dalej? Musimy przestrzegać protokołów służb ochrony zdrowia. Wszyscy Hanksowie zostali poddani testom, obserwacji i izolacji na tak długo, jak tego wymagają zasady” – przekazał gwiazdor.

„To szaleństwo”

Chat Hanks, syn pary, w opublikowanym wideo potwierdził diagnozę swoich rodziców. „To prawda, moi rodzice mają koronawirusa. To szaleństwo” - podkreślił. Dodał, że byli w Australii, gdzie jego ojciec bierze udział w zdjęciach do filmu - biografii Elvisa Presleya. Hanks gra w nim pułkownika Toma Parkera. - Właśnie z nimi rozmawiałem. Obydwoje czują się dobrze - przekazał Chat Hanks. - Nawet nie czują się bardzo chorzy. Nie martwią się tym - dodał. Podkreślił, że jego rodzice, nie są zadowoleni z tej sytuacji, ale oczywiście podejmują niezbędne środki ostrożności. - Nie sądzę, żeby było się czym martwić. Doceniam jednak wszystkich troskę i życzenia powrotu do zdrowia, ale myślę, że wszystko będzie dobrze - mówił. - Doceniam to, że wszyscy zachowują bezpieczeństwo. Przesyłam wam dużo miłości - zakończył.

„Mają się dobrze”

Colin Hanks zamieścił z kolei na Instagramie wpis, w którym zaznaczył, że jego rodzina jest wdzięczna za całe wsparcie. „Moi rodzice otrzymują doskonałą opiekę w Australii i mają się dobrze (są też w dobrych nastrojach), biorąc pod uwagę okoliczności. Pomimo faktu, że jestem w Los Angeles i nie widziałem ich od ponad 3 tygodni, jesteśmy w stałym kontakcie i jesteśmy pewni, że wrócą do zdrowia” - czytamy.

Czytaj także:

