Tom Hanks i Rita Wilson opuścili szpital. Syn pary: To wielka ulga

Tom Hanks i Rita Wilson ogłosili, że są chorzy na koronawirusa 12 marca za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Czuliśmy się trochę zmęczeni, jakbyśmy mieli przeziębienie, odczuwaliśmy bóle mięśni. Rita co jakiś czas miała dreszcze. Mieliśmy też lekką gorączkę. Żeby rozegrać to właściwie, jak to teraz trzeba na świecie robić, przetestowaliśmy się na koronawirus. Dowiedzieliśmy się, że wyniki są pozytywne” – opisywał aktor. „Co teraz? Co dalej? Musimy przestrzegać protokołów służb ochrony zdrowia. Wszyscy Hanksowie zostali poddani testom, obserwacji i izolacji na tak długo, jak tego wymagają zasady” – przekazał gwiazdor.

Aktor przebywał w Australii w związku z nową produkcją. Wytwórnia Warner Bros. potwierdziła, że Tom Hanks wykonywał pracę preprodukcyjną nad filmem o Elvisie Presleyu. „Pracujemy blisko z odpowiednimi agencjami zdrowotnymi w Australii, żeby zidentyfikować każdego, kto mógł zostać narażony i skontaktować się z nim” – podkreśliła wytwórnia.

Gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym, że Wilson i Hanks mają koronawirusa, ich syn Chet na Instagramie zaczął informować fanów pary o szczegółach. W najnowszym nagraniu syn pary aktorów przekazał, że jego rodzice opuścili już szpital. Podał, że „czują się dużo lepiej” i że to dla niego „wielka ulga” . „Najważniejsze w tej chwili jest, żebyśmy zachowali spokój. Panika jest niepotrzebna i czyni rzeczy trudniejszymi, niż powinny być” – powiedział. Zaapelował ponadto, aby ludzie przestali wykupywać jedzenie ze sklepów. „Powinniśmy być mniej samolubni, a bardziej beziteresowni” – podkreślił.

