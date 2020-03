Rachel Matthews, znana z filmu „Kraina Lodu 2”, ma koronawirusa. Opisała swoje objawy

W poniedziałek Matthews zamieściła informację o tym, że jest chora w mediach społecznościowych. Podała także, z jakimi symptomami zmagała się i rozpisała je dzień po dniu. „Cześć, otrzymałam wynik pozytywny testu na COVID-19 i w zeszłym tygodniu poddałam się kwarantannie” – czytamy we wpisie aktorki. „Nie jestem pewna, co dalej (otrzymuje sprzeczne informację, więc będę wam przekazywać na bieżąco), ale oczywiście pozostaje w kwarantannie, dopóki ktoś nie powie mi, że mam tego nie robić. Czuje się lepiej, ale opublikuje informacje o symptomach, jakie miałam” – zaznaczyła. „Naprawdę chciałabym pomóc w każdy możliwy sposób” – napisała i dodała, że zachęca ludzi do zadawania jej pytań na Instagramie. „Powtórzę ponownie – pamiętajmy, żeby myśleć o naszych decyzjach – nadszedł czas, by być mądrym. Zajmijmy się sobą i innymi!” – zaapelowała.

Matthews wyjaśniła, że pierwszego dnia miała ból gardła i głowy oraz czuła się zmęczona. Drugiego dnia miała łagodną gorączkę, dreszcze, ostry ból w płucach, suchy kaszel i brak apetytu. Trzeciego dnia zniknęła gorączka ale wciąż miała niewielki ból mięśni. „Znacznie pogorszyło się z płucami, miałam suchy, głęboki kaszel, duszności, odczuwałam ogromne zmęczenie i nie miałam apetytu” – dodała, odnosząc się do trzeciego dnia. „Objawy w końcu stały się łagodniejsze, jednak pozostały problemy z płucami i płytki oddech” – czytamy w opisie czwartego dnia choroby. O piątym, szóstym i siódmym dniu choroby Matthews napisała, że właściwie wszystkie objawy były mniej więcej takie same i raz bardziej, raz mniej dokuczliwe.

Aktorka napisała następnie, że niesamowicie trudno było jej wykonać test na obecność koronawirusa. „Nasz kraj jest bardzo opóźniony w tym względzie. Zostałam przetestowana tylko dlatego, że byłam w pobliżu kogoś, kto był chory i miałam objawy. Ale po otrzymaniu pozytywnego wyniku właściwie nic się nie zmieniło. To nie jest tak, że otrzymujesz konkretny lek, więc proszę, jeśli masz jakieś objawy, ale nie możesz zrobić testu, po prostu potraktuj to tak, jakbyś miał koronawirusa. Odpoczywaj, pij dużo płynów i zostań w domu!” – podkreśliła.

Czytaj także:

Gala Met 2020 przełożona z powodu koronawirusa. Anna Wintour uderza w Trumpa: Szokujący brak empatii