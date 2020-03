Złote Maliny 2020. „Koty” Toma Hoopera zgarnęły najwięcej statuetek

Nominowanych do Złotych Malin 2020 poznaliśmy w piątek 7 lutego. Na szczycie nominacji do antynagród znalazły się filmy: „Koty”, „A Madea Family Funeral” i „Rambo: Ostatnia krew”. Dziś poznaliśmy laureatów i nie jesteśmy zaskoczeni. Najwięcej antynagród zdobył film „Koty”. Statuetkę przyznano także Rebel Wilson i Jamesowi Cordenowi, którzy grali w filmie Toma Hoopera. Nagroda odkupienia, dla byłych nominowanych/zwycięzców, którzy pokazali się z dobrej strony, trafiła do Eddiego Murphy za film „Nazywam się Dolemite” . Pełna lista nagrodzonych Złotymi Malinami poniżej.

