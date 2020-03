Nowe informacje od Toma Hanksa. Pokazał jedną ze swoich maszyn do pisania

„Cześć ludzie. Dobra wiadomość: tydzień po zrobieniu testu, którego wynik wyszedł pozytywny, w izolacji, objawy są takie same. Nie ma gorączki” – podał Hanks. „Składanie prania i zmywanie naczyń doprowadza do drzemki na kanapie” – kontynuował. Żartował, że zła wiadomość jest taka, że jego żona Rita Wilson sześć razy wygrała z nim w karty i „prowadzi o 201 punktów” .

Hanks nawiązał również do wrzuconego wcześniej zdjęcia, na którym widać było kanapki z Vegemite. Jego znajomi w komentarzach od razu zarzucili mu, że nałożył za dużo pasty na chleb. „Ale nauczyłem się jak nie nakładać tak grubo mojego Vegemite” – dodał.

Na koniecaktor, który kolekcjonuje maszyny do pisania, podał ciekawą informację na ten temat. „Przyjechałem tutaj z maszyną do pisania, którą kiedyś kochałem” – napisał. Na zdjęciu zamieszczonym przez niego widać, że to maszyna do pisania Corona, co znacząco przypomina nazwę wirusa, na którego aktor i jego żona chorują. „Wszyscy jesteśmy w tym razem. Spłaszcz krzywą” – dodał.

Czytaj także:

Telewizja Polsat złożyła ofertę nabycia spółek należących do Grupy Interia