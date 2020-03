Bindi Irwin i Chandler Powell wzięli ślub w australijskim zoo. Uroczystość odbyła się bez udziału gości

Zarówno Bindi jak i Chandler,poinformowali o ślubie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Każde z nich zamieściło to samo zdjęcie, na którym widzimy młodą parę w dniu ślubu. „25 marca 2020 roku. Odbyła się maleńka ceremonia, podczas której poślubiłam mojego najlepszego przyjaciela. W tej chwili nie ma słów, które mogłyby opisać ilość miłości i światła w moim sercu. Ten piękny dzień planowaliśmy prawie rok i musieliśmy wszystko zmienić, ponieważ nie mogliśmy mieć gości na naszym weselu. To była bardzo trudna decyzja, ale ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim. Chcielibyśmy, aby wszyscy nasi przyjaciele mogli być tam z nami, jednak wspaniale, że będziemy mogli pokazać wam zdjęcia i filmy. W tej chwili zachęcamy wiat do trzymania się nadziei i miłości, które poprowadzą nas naprzód w tym trudnym czasie. Dzisiaj świętowaliśmy życie i cieszyliśmy się każdą jego piękną chwilą, którą dzieliliśmy razem w naszym ogrodzie zoologicznym w Australii” - wyjaśniła Bindi Irwin.

„Mama pomogła mi się przygotować, Robert doprowadził mnie do ołtarza, Chandler został moim mężem i razem zapaliliśmy święcę dla upamiętnienia taty. Dzieliliśmy się łzami, uśmiechami i miłością. Na szczęście, ponieważ wszyscy mieszkamy w australijskim zoo, mogliśmy być razem. Do wszystkich, którzy to czytają - zachowajcie bezpieczeństwo, dystans społeczny i pamiętajcie - miłość wygrywa!” - zakończyła.

Para zaręczyła się w lipcu ubiegłego roku w australijskim zoo. Zdjęcia z ukrycia wykonał jej brat 15-letni Robert Irwin. „Najpiękniejsza niespodzianka. Chandler i Robert pracowali razem, aby uchwycić moment, w którym powiedziałam »TAK«” – napisała Bindi Irwin w mediach społecznościowych, dzieląc się zdjęciami. „Byliśmy w ogrodzie australijskiego ogrodu zoologicznego i to było doskonałe” – dodała. „Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że Robert robi zdjęcia i na zawsze będę wdzięczna za te wyjątkowe wspomnienia z najbardziej niesamowitego dnia w moim życiu” – podkreśliła wówczas Bindi Irwin we wpisie na Instagramie.

Czytaj także:

Gwiazda „Orange Is The New Black”: Moja mama nauczyła mnie, jak być bulimiczką