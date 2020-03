Javier Bardem staje w obronie Johnny'ego Deppa. „To kłamstwa i manipulacje”

Deklaracja, którą opublikował portal The Blast, została wpisana do oficjalnego rejestru sądowego w związku z pozwem Johnny'ego Deppa. Aktor oskarżył swoją byłą żonę Amber Heard o zniesławienie i domaga się od niej zadośćuczynienia w wysokości 50 milionów dolarów. Depp pozwał Heard po tym, jak „Washington Post” opublikował artykuł jej autorstwa, w którym oskarżała swojeo byłego partnera o stosowanie przemocy domowej. Po tych rozczeniach Depp stracił rolę Jacka Sparrowa – w postać tę wcielał się od początku serii „Piraci z Karaibów” .

Co pisze Javier Bardem w deklaracji?

„Kocham Johnny'ego. Zawsze był prawdziwym dżentelmenem oraz niezwykle hojnym i troskliwym przyjacielem dla mnie i dla mojej rodziny” – rozpoczyna Bardem. Dalej podkreśla, że na planie filmowym, gdzie spotkali się dwukrotnie – do każdego podchodził „z pełnym szacunkiem” i „słuchał każdego, kto potrzebował pomocy” . Dopiero na końcu Bardem pisze o Deppie w kontekście Heard. „Kocham Jonny'ego, ponieważ jest dobrym człowiekiem, uwięzionym historiach pełnych toksycznych kłamstw i manipulacji, a mimo to uśmiecha się i kocha nas wszystkich. W jaki sposób? Przez swoją muzykę, przez swoje aktorstwo, przez swoją ciszę. To wiele znaczy. Dziękuje Johnny. Miliony innych, tak jak ja, bardzo cię kochają” – czytamy.

Amber Heard uderzyła Johnny’ego Deppa?

Przypomnijmy, w marcu prawnicy Johnny'ego Deppa ujawnili nagranie, na którym Amber Heard przyznaje się do uderzenia męża. Treść trwającego kilka minut nagrania opublikował portal Daily Mail. Amber Heard miała uderzyć męża drzwiami. Uderzenie miało być na tyle mocne, że aktor się przewrócił. – Potem wstałem i nawet nie pamiętam, czy powiedziałem, to znaczy, pewnie powiedziałem: „co do chol***?”, ponieważ zostałem uderzony w głowę pier******* kantem drzwi. I potem wstałem, a ty mnie uderzyłaś – mówi Johnyy Depp na nagraniu. – Nie zrobiłam tego, żeby cię uderzyć. Nie zrobiłam, przysięgam. To nie była moja intencja. Pamiętam, że drzwi otarły moje palce, zareagowałam. Nie miałam zamiaru cię uderzyć. Mogłam to zrobić przez przypadek – odpowiedziała Amber Heard.

– Nie chciałaś uderzyć mnie drzwiami w głowę, ale chciałaś uderzyć mnie pięścią w szczękę? – zapytał Depp. – Tak, chciałam cię uderzyć, ale nie zrobiłam tego z drzwiami – odpowiedziała kobieta po czym przeprosiła męża. Amber Heard przekonuje, że dowód ujawniony przez prawników Deppa „fałszywie przedstawia to, co się naprawdę wydarzyło”.

