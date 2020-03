Elton John zorganizował koncert online. Zobaczcie występy gwiazd

Z powodu pandemii koronawirusa na całym świecie odwołano koncerty i wszelkie festiwale muzyczne. Artyści chcą dawać przykład innym i wzięli udział w przedsięwzięciu organizowanym przez Eltona Johna. Koncerty w swoich domach urządzili w niedzielę m.in. Billie Eilish, Demi Lovato, Alicia Keys, Mariah Carey, Backstreet Boys czy Camila Cabello oraz Shawn Mendes. Całość oglądać i słuchać można na kanale FOX a także stacjach radiowych iHeartMedia i w aplikacji IHeartRadio. Zebraliśmy dla was skróty występów.

Sam Smith



Elton John



Billie Eilish



Camila Cabello i Shawn Mendes



Demi Lovato



Backstreet Boys – „I Want It That Way”



Alicia Keys „Underdog”



Dave Grohl „My Hero”

Przy okazji występów artyści apelowali o wpłacanie datków na organizacje Feeding America i First Responders Children's Foundation. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy zebrano, jednak podano, że gigant Procter & Gamble przekazał 500 tys. dolarów.

W poniedziałek podobne wydarzenie organizuje James Corden. Online obejrzeć będzie można m.in. występy Billie Eilish, Dua Lipa i BTS.

