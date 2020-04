Zmarł Franciszek Szydełko, legendarny treser Szarika z „Czterech pancernych i psa”

Franciszek Szydełko podczas II wojny światowej został dwukrotnie ciężko ranny. Podczas pobytu na froncie poznał starszego sierżanta, który był zawodowym treserem i zaszczepił w nim miłość do zwierząt. W 1948 roku został oddelegowany jako opiekun psa do pracy nad filmem Aleksandra Forda „Ulica Graniczna” . Po raz pierwszy jako konsultant filmowy wystąpił w 1966 roku współpracując z Krzysztofem Szmagierem w pracy nad filmem dokumentalnym „Selim”. Równocześnie wziął udział w selekcji psów do filmu „Czterej pancerni i pies”. Później Szydełko na stałe trafił do ekipy filmowej. W „Czterech pancernych” zagrał też epizodyczną rolę niemieckiego spadochroniarza. Po zakończeniu zdjęć do filmu ponownie zaczął współpracę z Krzysztofem Szmagierem, przy „Przygodach psa Cywila”.

Podczas swojej trwającej 50 lat kariery zawodowej wytresował ponad 500 zwierząt na potrzeby 148 filmów. Tresował m.in. dogi Łosia i Apacza, grające rolę Saby w filmie „W pustyni i w puszczy” , a także zwierzęta na potrzeby filmów „Noce i dnie” , „Szaleństwa panny Ewy” , „Ogniem i mieczem” czy „Ferdydurkę” , gdzie w jednej scenie jednocześnie zagrały 52 zwierzęta.