Dolly Parton o pandemii koronawirusa: Nie bójcie się, Bóg nas kocha

Ikona muzyki country na początku nagrania śpiewa: „Witajcie, to Dolly, wspinająca się po schodach do nieba, ponieważ wirus nas piekielnie wystraszył” . Później wybucha śmiechem i kontynuuje: „Nie lekceważę sytuacji. Cóż, może lekceważę, bo światło, w które wierzę, ją rozwiąże” . „Myślę, że Bóg jest w tym wszystkim, wierzę w to. Myślę, że stara się trzymać nas blisko światła, żebyśmy to sami dostrzegli i zobaczyli siebie nawzajem oczami miłości. I mam nadzieję, że wyciągniemy z tego właśnie taką lekcję” – dodaje dalej.

Artystka podkreśla też, że „gdy to wszystko się skończy, będziemy lepszymi ludźmi” . „Mam do tego pozytywne nastawienie, zważywszy na to, jak negatywna wydaje się teraz sytuacja. Nie przestawajcie wierzyć, nie bójcie się, wszystko będzie dobrze, Bóg nas kocha” – podkreśla.

