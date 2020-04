Jack Black pojawił się na Tik Toku. Wideo z aktorem w roli głównej stało się viralem

Gwiazdor „Jumanji” zadebiutował na Tik Toku. Podczas odbywania samoizolacji z powodu pandemii koronawirusa, aktor wykorzystał słoneczny dzień i nagrał zabawne nagranie na swoim podwórku. Nie wiadomo, czy to jego niecodzienny strój czy też epickie ruchy taneczne sprawiły, że nagranie szybko stało się viralem. Film od weekendu zebrał ponad 240 tys. serduszek. Aktor ma już także prawie 300 tys. obserwujących.

Jack Black w 1989 roku studiował w Los Angeles na University of California, gdzie poznał Tima Robbinsa, który później zaangażował go do roli Rogera Davisa w komediodramacie „Bob Roberts” (1992) z Susan Sarandon, Helen Hunt i Alanem Rickmanem. W 1994 wraz z Kyle’em Gassem stworzył zespół Tenacious D. Przełomem w jego karierze była rola w ekranizacji powieści Nicka Hornby'ego „Przeboje i podboje” . Pojawił się także m.in. w „Jaja w tropikach” , „Marsjanie atakują!” , „Podróże Guliwera” , „Gęsia skórka” czy „Jumanji: Przygoda w dżungli” .

