Na YouTube powstał kanał Robina Williamsa. „Jeśli to zgubisz, staniesz się niczym”

Na kanale YouTube dostępnych jest na tę chwilę pięć zarejestrowanych kultowych skeczy aktora. Jeden klasyk z 2002 roku „Live on Broadway” , o początkach golfa i spotkaniu ze słynnym gorylem Koko. Ponadto znajdziemy tam słynne przemówienie „Spark of Madness” dla HBO z 1978 roku. „Musisz być szalony. Jest już za późno, żeby być zdrowym (...) Otrzymałeś odrobinę szaleństwa, a jeśli to zgubisz, staniesz się niczym. Nie rób tego. Ode mnie do ciebie, nigdy tego nie strać, bo to utrzymuje cię przy życiu” – mówi Williams w emocjonalnym przemówieniu.

Na kanale znajdziemy także dwa stosunkowo niedawne wywiady z komikiem Lewisem Blackiem oraz wieloletnim przyjacielem i menedżerem Williamsa Davidem Steinbergiem. Nowy materiał dodawany ma być na kanał co tydzień.

Urodzony w Chicago Robin Williams ukończył Juilliard School w 1973 roku. Pod koniec lat 70. zyskał popularność za sprawą scenicznych występów komediowych oraz serialu "Mork i Mindy", w którym wcielał się w kosmitę badającego ludzkie zachowania.Lata 80. przyniosły mu uznanie krytyki i uwielbienie widzów na całym świecie za sprawą dramatycznych ról w filmach „Good Morning, Wietnam” , „Stowarzyszenie umarłych poetów” czy „The Fisher King” . Za wszystkie te filmy otrzymał nominacje do Oscara. Nagrodę przyniosła mu rola drugoplanowa w filmie „Buntownik z wyboru” z 1997 roku.

Widzowie zapamiętają Williamsa także za sprawą ról komediowych – szczególnie za nagrodzoną Złotym Globem podwójną rolę w „Pani Doubtfire” .

W ostatnim okresie swojego życia aktor pracował na planie komedii „Night at the Museum: Secret of the Tomb” , w której po raz kolejny wcielił się w prezydenta Theodore'a Roosevelta.

11 sierpnia 2014 r. nieprzytomny Williams został znaleziony w swoim domu przez asystentkę. Śledztwo wykazało, że aktor popełnił samobójstwo przez powieszenie.

