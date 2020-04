Córka Mili Jovovich jest kopią swojej matki. Ma już za sobą pierwsze filmowe role

„Oficjalny profil Ever Gabo Anderson, monitorowany przez jej rodziców. Prosimy o niewysyłanie prywatnych wiadomości. Niewłaściwe komentarze zostaną usunięte i/lub zgłoszone” – czytamy na instagramowym profilu 12-latki, gdzie obserwuje ją ponad 165 tys. osób.

Chociaż dziewczynka jest bardzo młoda, ma już za sobą pierwsze filmowe role. W 2016 roku zagrała w filmie „Resident Evil: Ostatni rozdział” , a na etapie przedprodukcji jest film Piotruś Pan i Wendy, w którym ma wcielić się w postać tej drugiej postaci.

Na zdjęciach zamieszczonych zarówno przez Milę Jovovich w mediach społecznościowych, jak i przez samą Ever Gabo Anderson, widać, że nastolatka jest niesamowicie podobna do swojej matki. Zebraliśmy dla was ich zdjęcia w naszej galerii.

Czytaj także:

