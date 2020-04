Serialowa niania kiedyś i dziś. Jak zmieniła się przez lata Fran Drescher?

„Pomoc domowa” opowiadał o roztargnionej jednak niezwykle sympatycznej Francine „Fran” Fine. Główna bohaterka straciła pracę w salonie sukni ślubów i jako akwizytorka kosmetyków trafiła do nowojorskiego domu, owdowiałego cztery lata wcześniej, bogatego producenta teatralnego z Broadwayu Maxwella Sheffielda. Przypadkowo Fran zostaje opiekunką trójki jego dzieci. W rolę tytułowej niani wcielała się obecnie 62-letnia Fran Drescher, dla której okazała się to rola przełomowa. Mimo, że ostatni odcinek serialu wyemitowany został w 1999 roku, do tej pory wszyscy kojarzą aktorkę z tą właśnie rolą.

W Polsce powstała lokalna wersja tego serialu. „Niania” emitowana była na TVN, a główną rolę zagrała Agnieszka Dygant.

