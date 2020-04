12 piosenek koronawirusowych, czyli jak artyści wspierają nas na kwarantannie

Kolejni artyści, zarówno polscy jak i zagraniczni, tworzą piosenki, w których wspierają ludzi zamkniętych kolejne tygodnie w domach.

12. Brytyjska rodzina aktualizuje klasyczną piosenkę z musicalu „Nędznicy”.



11. Raper Rau Performance, jak to raper, korzysta z kwarantanny, aby zażywać lekkie narkotyki.



10. Dzieci znanej z duetu Sióstr Wrońskich Zuzanny Wrońskiej jako The Baumans relacjonują swoją kwarantannę.



9. Zespół Mazowsze wypatruje „Dni, których nie znamy”.



8. Niepodległa wspólnie z Wojtkiem Cugowskim, Edytą Golec, Łukaszem Golec, Pawłem Golec, Natalią Kawalec, Piotrem Kupichą (Feel), Haliną Mlynkovą, Piotrem Sołoduchą (Enej), zespołem TULIA i Roksaną Węgiel niosą słowa otuchy.



7. A bez Stinga Jimmy Fallon i The Roots opisują sytuację rodzin na kwarantannach.



6. Jimmy Fallon, The Roots i Sting przypominają o konieczności zachowywaniu dystansu od innych ludzi.



5. Chris Mann opisuje codzienność czasów epidemii.



4. Backstreet Boys zamknięci w swoich luksusowych willach przypominają wielki przebój końca lat dziewięćdziesiątych.



3. Aktorzy Teatru Żydowskiego wyśpiewują swoją tęsknotę za widzami.



2. Zespół Teatru Ateneum namawia, by jak Ikar, lepić połamane przez koronawirusa skrzydła.



1. Sięgając po klasyczną bożonarodzeniową piosenkę Paula McCartneya, Misia Furtak przypomina, że czas kwarantanny nie musi być zły.Czytaj także:

