Promowała akcję #zostańwdomu, sama spotkała się z bliskimi. Joanna Przetakiewicz przeprasza

Joanna Przetakiewicz od dłuższego czasu promuje w sieci akcję #zostańwdomu w związku z panującą pandemią koronawirusa. Jeszcze przed świętami wystosowała apel do swoich fanów o tzw. „wielkanocne śniadanie online” . – Rinke wymyślił ostatnio genialną metodę – przykleiliśmy iPady i telefony do krzeseł, a następnie połączyliśmy się ze wszystkimi członkami rodziny. Każdy był przyklejony do krzeseł, w związku z czym mieliśmy wrażenie, jakbyśmy siedzieli z rodziną przy stole. W związku z tym wymyśliliśmy coś takiego, jak e-święta, czyli święta online – mówiła projektantka w rozmowie z Plejadą.

Jak się jednak okazało, Przetakiewicz spotkała się ze swoimi bliskimi w Wielkanoc. Zdradziły to nagrania syna projektantki Alexa, które zamieścił on w sieci. Widać na nich całą rodzinę w komplecie. To rozzłościło internautów i zmusiło ostatecznie Przetakiewicz do zabrania głosu w tej sprawie. – Tak jak każdy z Was od dawna nie widuję się z najbliższymi. Dla wszystkich z nas jest to bardzo przykre, ale oczywiście powinna wygrywać odpowiedzialność. Wczoraj rodzina postanowiła zrobić mi niespodziankę z okazji świąt i przyjechać. Spotkaliśmy się na chwilę. To było z mojej strony mocno nieodpowiedzialne. Przykro mi i rozumiem krytykę, biorąc pod uwagę powagę kwarantanny. Jeśli ktoś poczuł się dotknięty, wypada mi tylko przeprosić i prosić o zrozumienie – wyznała.

