Monroe, Hayworth, Gardner. Najpiękniejsze aktorki starego Hollywood

Wiele aktorek przedstawionych przez nas w galerii, należy do najsłynniejszych, jakie kiedykolwiek widział przemysł filmowy. W latach 30. i 40., nazywanych złotymi latami Hollywood, produkowano ponad 400 filmów rocznie, a 90 milionów widzów co tydzień było w amerykańskich kinach. To wtedy ukształtowały się też typowe gatunki kina amerykańskiego jak western, musical, film animowany, melodramat, film noir czy komedie slapstickowe. Dzięki tym latom znamy też takie aktorki jak Greta Garbo, Marilyn Monroe, Joan Crawford, Natalie Wood, Judy Garland czy Elizabeth Taylor.

Lata 50. to tzw. „srebrne lata Hollywood” . To okres, w którym masowo pojawiały się telewizory, a jednocześnie coraz mniej osób chodziło do kina. Lata 60. – czyli czas dorastającego pokolenia powojennego – tzw. „brązowe lata Hollywood” to okres, kiedy to kin zaczyna przychodzić młodzież, mająca w domach telewizory, jednak szukająca w kinach nie tylko rozrywki. Pojawiło się wówczas kino autorskie. Wyróżniali się reżyserzy tacy jak Sidney Lumet, Stanley Kubrick, Woody Allen czy Roman Polański.

