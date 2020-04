Emma Watson obchodzi dziś 30. urodziny! Zobaczcie, jak zmieniała się do filmowych ról

Emma Watson urodziła się w Paryżu 15 kwietnia 1990 roku. Jej pierwszą rolą, która od razu przyniosła aktorce ogromny sukces, była oczywiście kreacja Hermiony Granger w filmie „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” z 2001 roku. Do 2011 roku Watson zagrała we wszystkich ośmiu filmach z tej serii. W tym czasie oprócz ogromnej ilości nagród, zgarnęła też ponad 10 mln funtów.

Rodzice Watson są prawnikami, a ona urodziła się w Paryżu, gdzie mieszkała do 5. roku życia z babcią, aż do rozwodu jej rodziców. Później, razem ze swoją mamą, i bratem wyjechała do Oxfordshire. Watson od dziecka uczyła się w renomowanej The Dragon School. Studiowała także śpiew, taniec i aktorstwo w Stagecoach Theatre Arts. W 2009 roku rozpoczęła studia na uniwersytecie Brown. W tym samym roku została też twarzą brytyjskiej marki odzieżowej Burberry. Jej majątek na koniec tego roku szacowany był na ponad 28 mln dolarów.

