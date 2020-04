Szczęśliwiec będzie mógł zagrać w filmie Scorsese. De Niro i DiCaprio ogłaszają szczególną akcję

– Niedawno uruchomiliśmy Americas Food Found, aby zapewnić każdej potrzebującej rodzinie dostęp do żywności w tym krytycznym momencie – wyjaśnia Leonardo DiCaprio na nagraniu. – Najbardziej narażone społeczności potrzebują naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego prosimy cię o pomoc a akcji All in Challenge. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest pracować ze świetnym Martinem Scorsese, Robertem De Niro i mną, to Twoja szansa – wyjaśnia aktor. – Robert i ja wystąpimy w nowym filmie „Killers of the Flower Moon” w reżyserii Martina Scorsese. Chcemy zaoferować wam rolę, możliwość spędzenia dnia na planie z naszą trójką oraz oczywiście zaproszenie na premierę – mówi.

Aby wziąć udział w akcji, należy wejść na stronę allinchallenge.com i – jak wyjaśnił DiCaprio – „przekazać tyle, ile możesz” . 100 procent darowizny zostanie przekazane dla fundacji Mealson Wheels America, No Kid Hungry i Americas Food Found.

DiCaprio ponadto nominował do wzięcia udziału w akcji Matthew McConaughey'a i Ellen DeGeneres, a Robert De Niro zaprosił do niej Jamie'ego Foxxa.

Z informacji przekazanych przez aktorów wynika, że Scorsese ma w planach reżyserię filmu na podstawie książki autorstwa Davida Granna, której polski tytuł brzmi „Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI” . Wiemy już też, że scenariusz do produkcji stworzył Eric Roth.

