Powstaje film „Matka chrzestna”. Jennifer Lopez w głównej roli, za kamerą Reed Morano

Początkowo Jennifer Lopez rozważała możliwość, że „Matka chrzestna” będzie jej debiutem w roli reżyserki. Ostatecznie jednak, według podanych teraz przez dziennikarzy portalu Deadline informacji, zdecydowano się obsadzić w tej roli Reed Morano. Scenariusz do filmu napisali Regina Corrado („Deadwood: The Movie”) i Terence Winter („Wilk z Wall Street”, „Boardwalk Empire”, „Rodzina Soprano”). Winter, Alex Pettyfer, Alex Brown i Rick Yorn będą producentami wykonawczymi. Lopez wystąpi też w roli producenta wraz z Elaine Goldsmith'Thomas, Bennym Medina oraz Julie Yorn.

„Matka chrzestna” to trzeci wspólny projekt STXfilms i Lopez. Współpracowali już przy „Second Act” i nadchodzącym filmie „Hustlers”. – Zawsze byłam zafascynowana historią Griseldy Blanko i wykorzystałam szansę zagrania jej na dużym ekranie – podkreśliła Lopez. – Ona jest wszystkim, czego szukamy w kontekście opowiadania historii i dynamicznych charakterów – ambitnych, sprytnych, mrożących krew w żyłach. W gatunku zdominowanym przez legendarnych „królów” chciałam rzucić światło na tę antybohaterkę – mówiła.

Kim była Griselda Blanco?

Griselda Blanco znana była też jako La Madrina, Czarna Wdowa, Kokainowa Matka Chrzestna, Dama Mafii i Królowa Handlu Narkotykowego. Początkowo była członkinią Kartelu z Medellin. Później jednak zamordowała Martę Ochoę, która przemycała dla niej kokainę. Gdy członkowie grupy przestępczej się o tym dowiedzieli chcieli ją zabić, dlatego przez resztę życia musiała się ukrywać.

W ciągu swojej „narkotykowej kariery” mieszkała też w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozkręcała ogromny biznes kokainowy. W 1975 roku została oskarżona o federalny spisek, lecz nim ją aresztowano, uciekła do Kolumbii. Pod koniec lat 70. wróciła jednak do Miami, a wraz z tym rozpoczęło się pasmo masowych morderstw. W 1985 roku została zatrzymana we własnym domu w Kalifornii i skazana na 10 lat więzienia. Będąc za kratami wciąż prowadziła kokainowy biznes. Blanco wypuszczono i deportowano do Kolumbii w 2004 roku. W 2012 roku została zabita w Medellin przez przejeżdżającego motocyklistę. Sprawca dwukrotnie strzelił jej w głowę. Miała 69 lat.

Czytaj także:

10+ filmów o epidemiach. Filmowcy wyprzedzili rzeczywistość?