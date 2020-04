Zdobywca Oscara i nagród Grammy ma koronawirusa. „Nie jestem w stanie chodzić”

Christopher Cross to znany amerykański wokalista i kompozytor. Z pewnością do największych osiągnięć może zaliczyć zdobycie Oscara (za piosenkę „Arthur's Theme (Best That You Can Do)" z filmu „Artur”), a także nagród Grammy (w kategoriach: Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best New Artist i Best Arrangement). 68-letni artysta jest zakażony koronawirusem, a w mediach społecznościowych zdaje relacje fanom na temat obecnego stanu zdrowia. „Kochani Przyjaciele, chciałbym wam podziękować za wszystkie miłe słowa, które od was otrzymałem. Chciałbym również opisać Wam, jak sobie radzę” – napisał muzyk.

„Nie jestem w stanie chodzić”

Christopher Cross opisał, że był „bardzo chory”, ale szczęśliwie nie potrzebował medycznego sprzętu, który wspomagałby proces oddychania. „Niestety w wyniku COVID-19 pojawiły się u mnie inne problemy. Obecnie cierpię z powodu silnego osłabienia mięśni i tymczasowego paraliżu nóg. Nie jestem w stanie chodzić. Moi lekarze zapewniają jednak, że wyzdrowieję. Rozpocząłem już nawet fizjoterapię i jestem pozytywnie nastawiony” – kontynuował piosenkarz.

Wokalista podziękował za wsparcie swojej partnerce, którą określił mianem „anioła”, zespołowi menadżerskiemu, przyjaciołom, rodzinie, a także medykom. „Bardzo mi przykro z powodu wszystkich osób, które zmarły z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa” – zapewnił.

