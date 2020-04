Program Johna Krasinskiego na YouTube jest hitem. Brad Pitt został prezenterem pogody

Na początku odcinka John Krasinski pokazuje kilka pozytywnych filmików, w tym ten, który przedstawia jedno ze schronisk na Florydzie, które po raz pierwszy w historii jest puste, ponieważ ludzie adoptowali wszystkie zwierzaki. Pojawiają się także informacje o kilkunastu udanych zbiórkach oraz o tym, ile osób wyleczyło się już całkowicie z COVID-19. Następnie mamy nagranie prosto z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), w której astronauci próbują poprawić wszystkim humor. Później sprawnie prowadzący przechodzi do pogody. „Jak sytuacja Brad?” – pyta. Na ekranie pojawia się wówczas nagranie z Bradem Pittem, który odpowiada, wystawiając przez okno głowę, że „jest całkiem nieźle” . Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Pitt wciela się w rolę prezentera prognozy pogody. Zagrał już ją w „The Jim Jefferies Show” .

Na koniec odcinka programu Krasinskiego „SomeGoodNews” odbył się bal na zakończenie szkoły, czyli tzw. prom. Uczniowie amerykańskich szkół nie mogli w tym roku w nim uczestniczyć z powodu pandemii koronawirusa, dlatego wirtualnie połączyli się na wspólnej imprezie z Krasinskim. Aktor do zabawy zaprosił także wiele gwiazd, w tym Billie Eilish, Chance the Rapper i Jonas Brothers.

Czytaj także:

„Twin Peaks”, „Taksówkarz”, „Kapitan Marvel”. Z HBO GO zniknie ponad 30 tytułów