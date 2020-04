Aktor znany z „M jak miłość” pokazał zdjęcia z Beatą Tyszkiewicz. Wywołał niemałe poruszenie

Tadeusz Chudecki już od jakiegoś czasu publikuje na Facebooku swoje wspomnienia. Zamieścił między innymi zdjęcia z Zofią Kucówną, Michałem Bajorem czy Lechem Ordonem. Ostatnio pokazał natomiast fotki z Beatą Tyszkiewicz.

„Tak mi się w młodości świetnie zapowiadała kariera. Takie wejście i to od razu z Beatą Tyszkiewicz. A potem wszystko poszło bokiem. Ce la vie! (to zdjęcie miałem opublikować na zakończenie epidemii, ale ponieważ nie wiadomo czy ta data nastąpi to nie wytrzymałem i publikuję je dzisiaj - dajmy na to, ze z powodu wypełniającej mnie radości, ze od poniedziałku będę mógł znowu wchodzić do lasu!)” - napisał aktor w poście.

Fotografie pochodzą z filmu „W starym dworku czyli niepodległość trójkątów” z 1984 roku w reżyserii Andrzeja Kotkowskiego. Aktor wcielił się w produkcji w Tadzia, natomiast Beata Tyszkiewicz zagrała Anastazję Nibkową, żonę Dyapanazego.

