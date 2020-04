Operator filmu „Joker” znalazł sposób na nudę. Jego przeróbki robią wrażenie

Lawrence Sher otrzymał w 2019 roku Złotą Żabę na festiwalu Camerimage w Toruniu za zdjęcia do filmu „Joker” . Za tytułową rolę Joaquin Phoenix odebrał na ostatniej gali rozdania nagród Akademii Filmowej statuetkę Oscara.

Z powodu panującej pandemii, wszyscy spędzamy teraz dużo czasu w swoich domach. Sher wymyślił ciekawe zajęcie, aby – jak napisał – „pozostać zdrowym psychicznie” . Wraz ze swoją partnerką Hemą Patel, codziennie dodają w mediach społecznościowych zdjęcia odwzorowanych przez nich zdjęć z filmów, które najbardziej lubią. Patel poszła też dalej i z pomocą męża pokazuje siebie jako bohaterkę obrazów swoich ulubionych artystów.

Pierwszym filmem, z którego kadr odtworzył na zdjęciu Lawrence Sher to „Aż poleje się krew” z 2007 roku. Kolejne to „Pianista” (2002) i „Bracie, gdzie jesteś?” (2000). W galerii zebraliśmy dla was wszystkie dotychczasowe przeróbki operatora i jego partnerki.

Czytaj także:

„Wielka” – nowy serial komediowy o młodości Katarzyny Wielkiej. Kiedy premiera?