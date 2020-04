Co się stało z Pokrakiem w filmie „Pulp Fiction”? Kim był? Tarantino wyjaśnił

Pokrak, grany w filmie przez Stephena Hibberta, to tajemniczy bohater, który pojawia się w scenie w piwnicy lombardu Maynarda. Tam właśnie właściciel sklepu i ochroniarz Zed przetrzymują Butcha i Marsellusa. W tle widzimy Pokraka – to postać ubrana w czarny, lateksowy kostium BDSM. W pewnym momencie obrywa on od boksera Butcha.

Do tej pory o postaci było wiadomo niewiele – fani zastanawiali się, skąd się wziął i co stało się z nim później. W końcu zapytany został o to sam Quentin Tarantino, który rozmawiał z magazynem „ Empire”. – Nie można tego wywnioskować z filmu, ale gdy pisałem scenariusz, byłem przekonany, że Pokrak nie żyje. Butch zdzielił go pięścią, Pokrak zemdlał i w efekcie sam się powiesił na gumowym sznurze, którym był przywiązany do sufitu. Jeśli zaś chodzi o to, kim jest Pokrak, to jest on autostopowiczem lub kimś takim. Maynard i Zed schwytali go siedem lat wcześniej, dali mu lekcję i teraz jest ofiarą idealną – wyjaśnił Tarantino.

Czytaj także:

