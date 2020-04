Aktorka pracuje w szpitalu w czasach pandemii koronawirusa. „Podczas 12-godzinnej zmiany nie chodzi o mnie”

Przez cztery sezony Stone występowała w serialu Disney Channel u boku Seleny Gomez. Seria zakończyła się w 2012 roku, po czym Stone rozpoczęła studia na kierunku psychologia. W 2013 roku zdiagnozowano u niej cukrzycę typu 1. To zmieniło nie tylko jej życie, ale także trajektorię kariery. Aktorka postanowiła zmienić kierunek studiów na pielęgniarstwo. Obecnie Stone pracuje w Providence Saint Joseph Medical Center w Burbank, chociaż wciąż także pojawia się w filmach i serialach.

Stone rozpoczęła pracę w szpitalu zaraz po tym, jak rozpoczęła się pandemia koronawirusa. Jako nowa pielęgniarka w rozmowie z Deadline przyznała, że jej miejsce pracy było dobrze przygotowane do tego wyzwania. – Zdecydowanie nasz szpital ucierpiał, ale myślę, że prawdopodobnie ucierpiał każdy zakład opieki zdrowotnej. To miejsce świetnie sobie radzi z działaniami z wyprzedzeniem. Po tym, jak zobaczyliśmy, co dzieje się w Nowym Jorku, mieliśmy lekką przewagę w utrzymywaniu kontroli nad wszystkim – wyjaśnia.

– Mogę mówić tylko za siebie, ponieważ uważam, że każda pielęgniarka, każdy człowiek, ma swój własny sposób na postrzeganie życia – mówi aktorka w rozmowie z Deadline. – Myślę, że doświadczamy tego, jako pielęgniarki, w zupełnie innym wymiarze. Widzę to w ten sposób: Podczas 12-godzinnej zmiany nie chodzi o mnie. Chodzi o to, aby odsunąć siebie na bok, by pomóc komuś innemu – wyjaśniła. – Staram się być naprawdę skoncentrowana przez te 12 godzin, aby być tak skuteczną i pomocną, jak tylko potrafię – podkreśliła.

