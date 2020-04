Nie żyje gwiazdor „Slumdoga. Milionera z ulicy” i „Życia Pi” Irrfan Khan. W ubiegłym tygodniu zmarła jego matka

Irrfan Khan był jednym z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych aktorów kina indyjskiego. Grał w prawie 80 filmach, głównie w produkcjach z kraju jego pochodzenia, ale także w hollywoodzkich hitach takich jak „Slumdog. Milioner z ulicy” , „Życie Pi” czy „Jurrasic World” .

O śmierci Irrfana Khana poinformowała agencja, która go reprezentowała. „To smutne, że tego dnia musimy przekazać informację o jego śmierci. Irrfan był silną duszą, kimś, kto walczył do samego końca i zawsze inspirował każdego, kto się do niego zbliżył” - czytamy w oświadczeniu.

W marcu 2018 roku Khan ujawnił, że zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór neuroendokrynny. Jak podaje CNN, aktor na początku tego tygodnia został przyjęty do szpitala w Bombaju z powodu infekcji okrężnicy. W zeszłym tygodniu zmarła matka Khana, a ten nie mógł uczestniczyć w jej pogrzebie z powodu pandemii koronawirusa i związanym z tym obostrzeń w Indiach. Khan pozostawił po sobie żonę i dwójkę dzieci.

Aktor szczerze wypowiadał się na temat przemysłu filmowego. Uważał,że Hollywood jest „zbyt zaplanowane” , a „Indie są bardziej spontaniczne i nieformalne” . - Indie powinny być bardziej formalne, a Hollywood bardziej spontaniczne - mówił.

