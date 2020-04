Kiedy premiera nowego filmu Sekielskich? Dziennikarz przygotowuje też serial

Film braci Sekielskich zatytułowany „Zabawa w chowanego” będzie opowiadać o wątkach, które nie udało się pomieścić w filmie „Tylko nie mów nikomu” o pedofilii wśród duchownych. Pierwszy film Sekielskich został już odtworzony w serwisie YouTube ponad 23 mln razy, a bracia otrzymali Telekamerę „Tele Tygodnia” w kategorii produkcja roku. Kontynuacja filmu miała mieć premierę 28 marca 2020 roku, jednak termin ten został przełożony z powodu pandemii koronawirusa. Teraz jednak Tomasz Sekielski podał, że ogłosi datę premiery w ciągu najbliższych kilku dni. – Datę emisji filmu ogłosimy w ciągu najbliższych kilku dni, bo nie ma już co czekać. Film jest gotowy, ludzie nas o niego pytają – powiedział w rozmowie z „Faktem” . – Pokazujemy, jak wymiar sprawiedliwości funkcjonuje w zetknięciu z instytucją Kościoła. Niestety ta obserwacja jest smutna dla nas wszystkich. Można odnieść wrażenie, że Kościół, a dokładnie księża, którzy popełnili przestępstwa, mogą liczyć na specjalne traktowanie – przekazał.

Jednocześnie, we wtorek Tomasz Sekielski pokazał zwiastun swojego kolejnego formatu „12 wyzwań Sekielskiego” . Jak podał, będzie to serial dokumentalny pokazujący jego zmagania z wagą oraz walkę o zdrowie i życie. „W każdym odcinku stanę przed wyzwaniem (bez ściemy i taryfy ulgowej), które da odpowiedź na to, jak bardzo treningi i zmiana stylu życia wpływa na wydolność i sprawność fizyczną mojego organizmu” – przekazał w poście na Instagramie.

