Tom Hanks oddał osocze do badań nad szczepionką na koronawirusa. „To tak proste, jak drzemka”

„To worek osocza z ubiegłego tygodnia. Taka torba! Po papierkowej robocie to tak proste, jak drzemka” – napisał w środę w mediach społecznościowych Tom Hanks, zamieszczając zdjęcia z wizyty lekarskiej w swoim domu.

O planach oddania osocza do badania małżeństwo mówiło już podczas ostatniej rozmowy w amerykańskiej publicznej rozgłośni radiowej NPR. – Zadawaliśmy sobie pytania: co możemy teraz zrobić? Jak możemy pomóc? No i właśnie dowiedzieliśmy się, że nosimy w sobie przeciwciała. Zwrócono się do nas z pytanie, a my od razu powiedzieliśmy: Chcecie naszej krwi? – mówił Hanks.

Przypomnijmy, Tom Hanks i jego żona Rita Wilson byli jednymi z pierwszych gwiazd Hollywood, które zachorowały na koronawirusa. Przebywali wówczas w Australii, gdzie Hanks pracował na planie filmu biograficznego o Elivisie Presleyu. Para była leczona w tym kraju, a pod koniec marca wrócili do domu w Los Angeles.

