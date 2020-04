Tomasz Karolak o koronawirusie: Mam wrażenie, że jesteśmy odgórnie sterowani

Wywiad z aktorem został przeprowadzony za pośrednictwem Instagrama. Karolak wyznał podczas rozmowy, że coraz bardziej „wątpi we wszystkie nakazy i zakazy” . – Bo czym się różni nasza rzeczywistość teraz od tej rzeczywistości trzy tygodnie temu, kiedy nie trzeba było nosić maseczek? Niczym – stwierdził. Ja sam mam zdrowe podejście do tej pandemii i nie popadam w paranoję. Jednak rozmawiając ze znajomymi, nieraz mamy wrażenie, że jesteśmy odgórnie sterowani, że to jest test na naszą cierpliwość – mówił.

Karolak stwierdził, że żyjemy w zupełnej niewiedzy. – Wydaje mi się, że teraz nie wiadomo, o co chodzi i nie wiadomo, czy to, co się dzieje jest groźne czy nie i dla kogo – ocenił. – Niektóre państwa, jak Szwecja, nie wprowadzają żadnych ograniczeń i mają – jak to mówią naukowcy – „nabytą odporność” . My jesteśmy w gronie państw, które bardzo wolno poluźniają restrykcje – dodał.

