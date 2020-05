Aktor z „Gry o tron” rekordzistą świata! Zobacz, jak Hafþór Björnsson podniósł 501 kg w martwym ciągu

W sobotę Hafþór Björnsson sięgnął po kolejny rekord świata. Islandczyk podniósł w martwym ciągu 501 kilogramów, najwięcej w historii sportu. „Brak mi słów. Co za wspaniały dzień. Zapamiętam go do końca życia” – komentował siłacz na Instagramie. „Powiedziałem, że to zrobię. A gdy już coś sobie postanowię, jestem uparty jak osioł” – dodał. W tym samym poście podziękował rodzinie, trenerom, sponsorom, ale też… hejterom, dzięki którym zmobilizował się do takiego wysiłku.

Hafþór Björnsson w 2018 roku został najsilniejszym człowiekiem świata. Świat poznał go nie tylko dzięki wyjątkowej sile, ale też umiejętnościom aktorskim. Przez pięć sezonów Islandczyk wcielał się bowiem w rolę „Góry” w kultowej produkcji HBO „Gra o tron”.

Czytaj także:

Serialowy Tormund z „Gry o tron” pokonał koronawirusa. Zwrócił się do fanów