Powstaje serial fabularny o Joe Exoticu. „Króla tygrysów” zagra Nicolas Cage

Niewiele wiadomo jeszcze o produkcji. Podano, że serial „Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" liczył będzie osiem odcinków, a twórcą jest Dan Lagana, współtwórca i showrunner „American Vandal” na Netfliksie. Historia opowie o drodze na szczyt i szybkim upadku Joe Exotica, który stał się postacią rozpoznawalną na całym świecie po tym, jak na platformie Netflix pojawił się serial dokumentalny o nim samym zatytułowany „Król tygrysów” .

Co ciekawe, projekt Lagany był w fazie rozwoju na długo przed premierą „Króla tygrysów” na Netfliksie. Według dziennikarzy „Variety” CBS Television Studios zleciło produkcję serii w czerwcu 2019 roku. W głównej roli od początku obsadzony był Nicolas Cage.

O czym jest „Król tygrysów” na Netfliksie?

Serial koncentruje się na mało znanej, ale obecnej szeroko, głównie w Stanach Zjednoczonych, grupie kolekcjonerów dużych kotów, którzy hodują te niezwykłe zwierzęta w prywatnych ogrodach zoologicznych. Jedną z postaci, jakie poznajemy w serii jest Bhagawan „Doc” Antle, który prowadzi rezerwat dla zwierząt w Myrtle Beach w Południowej Karolinie i trenuje zwierzęta do hollywoodzkich filmów.

Głównym wątkiem fabularnym dokumentu jest jednak wieloletni konflikt między ekscentrycznym właścicielem parku zwierząt egzotycznych Greater Wynnewood (Joe Exotic) oraz Carol Baskin, właścicielką Big Cat Rescue. Baskin twierdzi, że Joe wykorzystuje dzikie koty i hoduje je w nieodpowiednich warunkach, podczas gdy ona ratuje je z takich miejsc. Z kolei Joe uważa, że Baskin jest hipokrytką i robi dokładnie to samo, co każdy z nich, a w jej sanktuarium dla dzikich kotów panują okropne warunki. Kobieta prowadzi kampanię ukierunkowaną na nękanie mężczyzny, a on publikuje w sieci filmiki, na których m.in. strzela do manekina, który ma przypominać Baskin i zarzuca jej, że nakarmiła tygrysy swoim byłym mężem, milionerem, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

W końcu konflikt przeradza się w coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. A jaka jest prawda? Jeżeli oglądaliście dokument, dajcie nam znać, co myślicie na ten temat.

