Musk i Grimes doczekali się potomstwa. Miliarder pokazał zdjęcie z synem

Do 5 synów z poprzedniego małżeństwa Elon Musk dołączył właśnie kolejnego. Tym razem matką jest kanadyjska artystka Claire Boucher, znana powszechnie jako Grimes. Musk zapewnił, że zarówno dziecko jak i mama czują się dobrze. Pytany o imię potomka, podał „X Æ A-12 Musk”. W tym miejscu między rodzicami może dojść do sporu. Wcześniej Grimes założyła konto społecznościowe swojemu dziecku, nazywając je „WarNymph”. Wbrew doniesieniom mediów nie jest także na 100 proc. pewne, czy rodzice będą mówić o synu. Grimes zaznaczała wcześniej, że dziecko w odpowiednim czasie samo zadecyduje o swojej płci.

32-latka, która oszczędnie udziela prasie informacji ze swojego życia prywatnego, na łamach „Rolling Stone” opowiedziała o niecodziennych uczuciach, towarzyszących jej w trakcie ciąży. „Dla dziewczyny jest to poświęcenie ciała i wolności. To dość poważne i tylko połowa populacji musi się z tym mierzyć. Mam na myśli to, że ofiarowałam na jakiś czas swoją siłę, tak jakby skapitulowałam. A przecież przez całe życie unikałam takich sytuacji, nigdy się niczemu nie poddawałam – tłumaczyła.

