Dziś urodziny serialowego Wiedźmina! Jak zmienił się Henry Cavill od początku swojej kariery?

Henry Cavill urodził się 5 maja 1983 roku w New Jersey w USA. Jest jednym z piątki dzieci Marianne Cavill i Colina Cavilla. Debiutował na dużym ekranie w filmie „Laguna” w 2001 roku. Zaledwie rok później premierę kinową miał film z nim na podstawie powieści Aleksandra Dumasa „Hrabia Monte Christo” . Później Cavill pojawił się także w produkcjach telewizyjnych, w tym m.in. w serialu BBC „Inspektor Lynley Mysteries” czy dramacie „Do widzenia anie Chips” . Jego kolejne role to wcielenie się w postać myśliwego w adaptacji baśni „Czerwony Kapurek” czy postać księcia Suffolk Charlesa Brandona w serialu „Dynastia Tudorów” .

Cavill był na castingach do filmów „Superman: Powrót” (2006), „Casino Royale” (2006), „Mroczny rycerz” (2008) i „Zmierzch” (2008). Nie wybrano go jednak do głównych ról i znalazł się w magazynie „Empire” jako „najbardziej pechowy człowiek w Hollywood” .

W 2009 roku zagrał w filmie Woody'ego Allena w komedii „Co nas kręci, co nas podnieca” . Później wystąpił jako Tezeusz w „Immortals. Bogowie i herosie” . W 2011 roku zagrał główną rolę w filmie „Człowiek ze stali” , a następnie też w „ Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” (2016).

Obecnie Cavill wcielasię w rolę Geralta w serialu „Wiedźmin” Netfliksa. Pojawi się także w serii „Enola Holmes” .

