Metamorfoza Adele. Na nowym zdjęciu jest nie do poznania

Już w styczniu trenerka osobista z Los Angeles Camila Goodis ujawniła, że Adele udało się zrzucić na wadze prawie 45 kilogramów. Można się spodziewać, że teraz ta liczba jest już znacznie większa. Na nowym zdjęciu, które Adele wstawiła na swój Instagram po długim czasie niepublikowania żadnych treści, jest nie do poznania.

Piosenkarka wstawiła fotkę, aby podziękować za urodzinowe życzenia oraz przy okazji wspomniała o pandemii koronawirusa. „Dziękuje za urodzinową miłość. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście bezpieczni i rozsądni w tym szalonym czasie. Chciałabym podziękować wszystkim naszym pracownikom służby zdrowia, tym najważniejszym, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo, podczas gdy ryzykują swoim życiem! Jesteście prawdziwymi aniołami” – napisała.

Pod wpisem piosenkarki pojawiły się już tysiące komentarzy. Post do tej pory polubiło ponad 650 tys. osób. Jedną z komentujących była Chrissy Teigen. „Czy to jest jakiś żart?” – napisała.

Przypomnijmy, Adele w 2012 roku urodziła syna Angelo Jamesa. Ojcem dziecka był wieloletni partner artystki Simon Konecki. W kwietniu 2019 roku doszło do separacji, a we wrześniu piosenkarka złożyła papiery rozwodowe. Szacuje się, że artystka sprzedała do tej pory około 40 mln albumów i 50 milionów singli. Czyni to Adele jedną z najlepiej sprzedających się artystów w historii.

