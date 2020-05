Serialowy lord zarządca Nocnej Straży z „Gry o tron” został dostawcą. „Wspaniale jest spędzać czas z ludźmi”

Aktor pojawił się w serialu HBO „Gra o tron” w latach 2015-2016. Grał wówczas Bowena Marsha, lorda zarządcę Nocnej Straży.

– Każda osoba ma do odegrania ważną rolę w tych czasach. Ludzie powinni teraz naprawdę doceniać ciężką pracę, którą niektórzy wykonują – myślę, że osoby pracujące w supermarketach często uważani byli za coś oczywistego – podkreślił Michael Condron w rozmowie z Belfast Live. – Mój znajomy powiedział mi, że Asda szuka ludzi do pracy, więc się z nimi skontaktowałem. Przyjechałem, otrzymałem pracę i absolutnie się w niej zakochałem. Ta praca oznacza, że wciąż mogę mieć interakcje z ludźmi, taką z jaką mam do czynienia w teatrze. Utrzymuje mnie to mentalnie w dobrym miejscu – przyznał.

QUIZ:

Kto to powiedział? Postać historyczna, czy z „Gry o tron”?

Aktor podkreślił, że „wspaniale jest spędzać czas z ludźmi” i że cieszy go też wykonywanie telefonów, których jest do 18 dziennie. Condron przyznał też, że niektórzy fani rozpoznali go, podczas gdy dostarczał im zakupy. Jak mówił, pytają go najczęściej: „To nie ty jesteś tym facetem z telewizji?” . – Myślę, że dzięki temu doświadczeniu mogę napisać świetną sztukę. Udało mi się znaleźć inspirację na wiele, wiele postaci. Wszystkie są fantastyczne! – mówił.

Czytaj także:

Metamorfoza Adele. Na nowym zdjęciu jest nie do poznania