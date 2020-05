Tajemnica śmierci hollywoodzkiej legendy. „Historia Natalie Wood” od dziś w HBO

Tragiczna śmierć legendarnej aktorki Natalie Wood, która zginęła u wybrzeży wyspy Catalina w wieku zaledwie 43 lat, do dziś przyciąga większą uwagę opinii publicznej niż historia jej życia i kariery. O niezwykłym życiu, jakie prowadziła i bogatym dorobku pamięta jednak grono jej licznych przyjaciół oraz rodzina, włącznie z córką Natashą Gregson Wagner.

„Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było” to intrygujący portret jednej z największych hollywoodzkich legend, a jednocześnie oddanej rodzinie kobiety, która dokonywała odważnych - i jak na owe czasy bardzo postępowych - wyborów. Córka aktorki, Natasha Gregoson Wagner analizuje w nim publiczne i prywatne życie swojej matki, zapraszając przed kamerę osoby z jej najbliższego otoczenia, w tym męża Roberta J. Wagnera, który po raz pierwszy odpowiada publicznie o śmierci Natalie. W dokumencie HBO zobaczymy wybrane fragmenty produkcji z bogatej filmografii aktorki oraz wiele materiałów archiwalnych, zdjęcia rodzinne, pamiętniki, nigdy wcześniej nie emitowane amatorskie filmy nakręcone w domu. Usłyszymy też zarejestrowane przez nią nagrania.

Natalie Wood

Natalie Wood urodziła się w San Francisco w rodzinie rosyjskich imigrantów i zadebiutowała przed kamerą w wielu zaledwie 5 lat, występując w wielkiej produkcji filmowej pt. „Na zawsze” u boku Orsona Wellesa i Maureen O'Hary. Zanim skończyła 25 lat miała na swoim koncie nie tylko trzy nominacje do Nagrody Akademii Filmowej za role w filmach „Buntownik bez powodu”, „Wiosenna bujność traw” i „Love with the Proper Stranger”, ale dzięki roli Marii w filmowej adaptacji musicalu „West Side Story” stała się także ulubienicą publiczności.

W dokumencie poświęconym aktorce opowiadają o niej przyjaciele, koledzy i członkowie rodziny, którzy znali ją najlepiej. Jej pierwsze małżeństwo z Wagnerem przetrwało zaledwie cztery lata. Po rozwodzie oboje poślubili innych partnerów i mieli z nimi dzieci, ale ponownie zeszli się kilka lat później. Stworzyli dużą, patchworkową rodzinę i, jak wspominają wszystkie ich dzieci, w drugim małżeństwie oboje odnaleźli szczęście. Robert Redford, którego kariera nabrała tempa po występie w filmie „Inside Daisy Clover” (1965) u boku Natalie Wood i aktor George Hamilton wspominają jej życzliwość i profesjonalizm. Mia Farrow podkreśla, że dla Wood najważniejsza zawsze była rodzina i dzieci. Pogodzenie pracy na planie filmowym i rodzinnych zobowiązań nie zawsze było dla niej łatwe, podobnie jak relacje z dominującą i ambitną matką czy rozwiązywanie innych rodzinnych konfliktów.

W bardzo młodym wieku Natalie Wood zaczęła starannie dobierać swoje filmowe role. W 1955 roku wystąpiła w dramacie Buntownik bez powodu, gdzie zagrała zbuntowaną nastolatkę, szukającą bratniej duszy i bardzo utożsamiała się ze swoją bohaterką. Jej burzliwa relacja z matką wyjaśnia dlaczego fascynowały ją takie postacie, jak bohaterki, które zagrała w „Wiosennej bujności traw” (1961) czy „Gypsy” (1962). Bardzo interesowały ją także kwestie społeczne poruszane w filmie „Bob and Carol and Ted and Alice” (1969). Chociaż aktorka funkcjonowała w systemie stworzonym przez wielkie wytwórnie filmowe, nauczyła się mądrze wykorzystywać swoją pozycję podczas rozmów z Jackiem Warnerem, szefem Warner Bros., aby zdobyć większą kontrolę nad własną karierą.

Archiwalne nagrania i zdjęcia

W biograficznym dokumencie HBO „Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było”, poznajemy lepiej legendarną aktorkę nie tylko przez pryzmat zagranych przez nią ról, ale także dzięki bogatej kolekcji prywatnych zdjęć i nagrań, które jej córka odnalazła w domowym schowku. Wśród odkrytych niedawno materiałów znajdują się nigdy nie publikowane wcześniej nagrania filmowe z drugiego ślubu Wood z Wagnerem oraz bardzo wymowny, nigdy nie opublikowany artykuł napisany przez Wood w 1966 roku dla magazynu Ladies Home Journal, w którym aktorka dzieli się z czytelniczkami swoimi przemyśleniami na temat kariery, spraw sercowych i rodzinnych. Archiwalne wywiady z Natalie Wood przeprowadzane na różnych etapach jej kariery tworzą natomiast portret inteligentnej, dojrzewającej kobiety, która znajduje spełnienie w macierzyństwie i cieszy się rozwijającą się karierą aktorską.

W filmie dokumentalnym twórcy odnoszą się także do sensacyjnych nagłówków gazet, które w dalszym ciągu przyćmiewają wszystkie wzmianki o Natalie Wood i starają się ustalić, co naprawdę wydarzyło się w noc jej śmierci. Mąż Wood, Robert J. Wagner rozmawia szczerze z jej córką, Natashą Gregson Wagner o tragicznym wypadku Natalie i żałobie, jaką wspólnie przeżywali.

Biograficzny dokument wyprodukowany został przez HBO Documentary Films oraz Amblin Television. Reżyserem obrazu jest ceniony filmowiec Laurent Bouzereau. Obowiązki producentów pełnili: Laurent Bouzereau, Natasha Gregson Wagner i Manoah Bowman. Producentami wykonawczymi ze strony Amblin Television byli Darryl Frank i Justin Falvey, natomiast z ramienia HBO - Nancy Abraham i Lisa Heller.

Film dokumentalny HBO „Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było” („Natalie Wood: What Remains Behind”) dostępny jest już w HBO GO.

