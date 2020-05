NA ŻYWO: Andy Serkis czyta nam „Hobbita”. Potrwa to około 12 godzin

Serkis rozpoczął czytanie „Hobbita” o godzinie 11:00 czasu polskiego w piątek 8 maja. Wcześniej w specjalnym nagraniu zaprosił fanów, aby przyłączyli się do niego w jednej z „najlepszych przygód fantasy, jakie kiedykolwiek napisano” . Przyznał, że czytanie całego „Hobbita” zająć mu może około 12 godzin.

Aktor poprosił o przelewanie darowizn na stronie GoFoundMe pod nazwą „Hobbitathon” , gdzie zbierane są pieniądze na Best Beginnings, organizację charytatywną wspierającą rodziny z małymi dziećmi oraz NHS Charities Together, która zbiera fundusze dla brytyjskich szpitali w dobie pandemii koronawirusa.

„Dołącz do Bilbo i do mnie w tej opowieści o wielkiej przygodzie. Razem zmierzymy się z potęgą trolli, podróżą do magicznego Rivendell, spotkamy gigantyczne pająki w labiryncie Mirkwood i złe gobliny żyjące wśród korzeni Mglistych Gór, aż do czasu, gdy spotkamy smoka Smauga i zobaczymy Bitwę Pięciu Armii” – napisał aktor.

