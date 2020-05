Aktor Rory Kinnear ujawnił, że jego siostra zmarła na koronawirusa. Tak wyglądało ich pożegnanie

48-letnia siostra aktora Karina została zdiagnozowana w ubiegłym tygodniu. Jak pisze Kinnear, choroba szybko zaatakowała jej żołądek, płuca i nerki. Kobieta podłączona została do maszyn podtrzymujących życie i wkrótce cała rodzina została poinformowana, że powinna się z nią pożegnać. „Pielęgniarka Patricia trzymała iPada Kariny, podczas gdy moja mama, poprzez FaceTime na swoim telefonie komórkowym po raz ostatni opowiedziała jej ulubioną historię i podziękowała za szczęście, które przyniosła nam wszystkim. Mama następnie przyłożyła telefon domowy do swojej komórki, podczas gdy moja druga siostra Kirsty mogła powiedzieć, jak bardzo będzie za nią tęsknić. Później Kristy trzymała telefon swojego męża i swój, podczas gdy ja zagrałem Karinie jej ulubioną piosenkę i powiedziałem jej, jak dumny jestem, że mogłem być jej bratem i jak wdzięczny jestem za to, czego mnie nauczyła o życiu” – pisze aktor.

Jak czytamy, siostra aktora urodziła się niedotleniona, co spowodowało poważne uszkodzenie mózgu. Była sparaliżowana od pasa w dół, po operacji ratującej życie, którą przeszła w wieku 19 lat. „Sześć lat temu doznała uszkodzenia nerek z powodu sepsy (...) Była w szpitalu z powodu infekcji płucnych przez całe swoje życie. A jednak za każdym razem, gdy myśleliśmy, że nie da rady, ona pokazywała nam, że sobie poradzi” – pisze Kinnear. „Wraz z ogromną determinacją mojej matki, by pozostała przy życiu, przeciwstawiała się wyrokom medycyny, lekarzy, prognozom. I patrzyła na nas, jakby chciała powiedzieć: Tak, znowu to zrobiłam – wspomina.

