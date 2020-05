Robert Pattinson wyjaśnił, dlaczego zdecydował się zagrać Batmana. „Wady okazały się zaletami”

Pattinson mówił w rozmowie z „GQ” , że czasami różne wady, mogą się okazać zaletami. – Podoba mi się to, że nie tylko są bardzo, bardzo, bardzo dobre wersje tej postaci, ale także wiele takich, które wydają się, że postać osiągnęła wyżyny, jest skończona – wyjaśnił. Aktor wspomniał, że oglądał wideo z tworzenia „Batmana i Robina” i już wtedy George Clooney martwił się o to, że właściwie wszystko, co można było zrobić z tą postacią, zostało już zrobione, jest mało pól do popisu. – A to było w 96 lub 97 roku. A potem jeszcze był Christian Bale i Ben Affleck. A potem pomyślałem, że to tym większa zabawa – odkrywanie dróg, którymi jeszcze nikt nie szedł – wyjaśnił. Pattinson uważa, że mieliśmy już do czynienia z różnymi wersjami tej postaci. – I to staje się satysfakcjonująca myśl, gdy się zastanowię, jaka będzie ta moja – tłumaczył.

„Batman”

„The Batman” to próba odświeżenia marki głównego herosa DC i nadania jej nieco głębszego charakteru. W filmie reżyserowanym przez Matta Reevesa mamy zobaczyć Bruce'a Wayne'a nie tylko w roli miliardera i mściciela, ale też „detektywa”.

Człowiekiem-nietoperzem będzie znany z sagi „Zmierzch” Robert Pattinson. W Selinę Kyle, czyli uwodzicielską Kobietę-Kot wcieli się Zoë Kravitz, aktorka znana z takich tytułów, jak „Troje na gigancie”, „Wielkie kłamstewka”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” – a prywatnie córka piosenkarza Lenny'ego Kravitza.

Oprócz nich w filmie zagrają Jeffrey Wright jako James Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/The Riddler, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Jayme Lawson jako Bella Reál, John Turturro jako Carmine Falcone i Peter Sarsgaard jako Gil Colson.

Premiera filmu została zaplanowana na 25 czerwca 2021 roku.

Czytaj także:

„W głębi lasu” – nowy polski serial Netfliksa. Jest zwiastun!