Bryan Adams wywołał burzę, wygłaszając teorię o koronawirusie. Teraz przeprasza

Bryan Adams 60-letni kanadyjski piosenkarz, twórca hitów takich jak „I Do It for You” czy „Summer Of '69” nazwał Chińczyków „jedzącymi nietoperze chciwymi draniami” w odniesieniu do pandemii koronawirusa. Teraz przeprosił za swoje słowa.

W poniedziałek piosenkarz opublikował na Instagramie wideo, na którym grał na gitarze swój utwór „Cut Like a Knife” , podczas izolacji w domu z powodu pandemii koronawirusa. W opisie do nagrania artysta wyraził swoją frustrację z powodu niemożności wyruszenia w trasy koncertowe, które miał zaplanowane na ten czas. Użył przy tym bardzo ostrych słów w kierunku Chińczyków. „Dzisiejszy wieczór miał być początkiem trasy koncertowej w Royal Albert Hall, ale dzięki cholernemu jedzeniu nietoperzy, sprzedaży tych zwierząt na czarnym rynku, wytworzeniu wirusa przez chciwych drani, cały świat jest teraz zatrzymany, a nie wspomnę o tysiącach ludzi, którzy ucierpieli lub zmarli z tego powodu. Moje przesłanie do nich – inne niż » dzięki kur*** bardzo« , to – przejdźcie na weganizm” – napisał. Muzyk wywołał tym wpisem burze i był zmuszony zablokować możliwość dodawania komentarzy pod postem. Samo nagranie, jak i opis wciąż są dostępne na Instagramie. We wtorek piosenkarz dodał kolejne nagranie na Instagramie, tym razem przepraszając za swoje stanowisko. „Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Nie mam żadnego wytłumaczenia, chciałem po prostu wyrazić swoją opinię na temat okropnego okrucieństwa wobec zwierząt na tych czarnych rynkach, które są możliwym źródłem wirusa, i promować weganizm. Mam dużą miłość do wszystkich ludzi, a moje myśli są z każdym, kto zmaga się z tą pandemią na całym świecie” – podkreślił. Czytaj także:

