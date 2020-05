Artur Barciś i Cezary Żak nagrali #Hot16Challenge2. Fani „Miodowych lat” są zachwyceni

Artur Barciś i Cezary Żak rozpoczęli swoje wykonanie od włączenia czołówki z serialu „Miodowe lata” . – Co ty puściłeś? Co ty?! Wyłącz to! – krzyczy na Barcisia Żak. – Kolega nie może zapomnieć, żyje wspomnieniami – dodaje serialowy Karol. Przypomnijmy, w „Miodowych latach” bohaterowie występowali w roli „Kanalersów” – znamy ich między innymi z wykonania „Pieśni strudzonego renifera” . Karol Krawczyk rapował także utwór, który zaczynał się od słów: „Dzisiaj rano niespodzianie znów Alina włącza pranie” .

Tym razem duet nie stronił od politycznych przytyków.

„Niech wreszcie do świata

czy mama czy tata

dostrzeże to co się dziś dzieje.

To nie jest zabawa

to nasza obawa

że nas ta nienawiść zaleje

(...)

Jak dziś się zbierzemy

to jutro będziemy

Będziemy mieć »Miodowe lata«” – śpiewają Żak i Barciś.

Aktorzy nominowali do wyzwania reżyserów „Miodowych lat” i „Rancza” – Macieja Wojtyszko i Wojciecha Adamczyka, a także Waldemara Obłoza oraz Katarzynę Żak.

