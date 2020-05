Mary-Kate Olsen i Olivier Sarkozy rozwodzą się. Aktorka ma się wyprowadzić

Z informacji plotkarskiego portalu wynika, że osoba zaznajomiona ze sprawą pokazała dziennikarzom dokumenty sądowe. Po wybuchu pandemii COVID-19 sądy nie przyjmowały żadnych dokumentów rozwodowych, jedynie te, które były określone, jako „tryb nagły” . Na taki też zdecydowała się aktorka. Prawnik 50-letniego Oliviera Sarkozy'ego miał przesłać maila do prawnika Mary-Kate Olsen, w którym nakazał 33-latce wyprowadzenie się z ich wspólnego mieszkania do 18 maja. Aktorka poprosiła o przedłużenie tego terminu do 30 maja, z powodu izolacji.

Mary-Kate Olsen i Olivier Sarkozy pobrali się na Manhattanie w listopadzie 2015 roku. Na uroczystość zaproszono około 50 osób, każda z nich musiała zostawić przed wejściem telefon komórkowy. Para od początku związku nie pokazywała się często publicznie, wyjątkiem były mecze koszykówki.

Mary-Kate i jej siostra bliźniaczka Ashley zdobyły ogromną sławę jako dzieci, po tym, jak pojawiły się w kilkunastu filmach i serialach, w tym w „Bliźniaczki” , „Jak dwie krople wody” , „Klan urwisów” , Paszport do Paryża „,” Wakacje w Rzymie „ czy” Nowy Jork, nowa miłość „. Są określane” najbardziej znanymi siostrami świata „.

Czytaj także:

Netflix nabył prawa do nowego filmu Jana Komasy! Kiedy „Sala samobójców. Hejter” pojawi się w serwisie?