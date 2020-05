Nie żyje 21-letni syn Melissy Etheridge. Piosenkarka wyznała, że przedawkował opioidy

„Dzisiaj dołączyłam do setek tysięcy rodzin, które straciły bliskich z powodu uzależnienia od opioidów. Mój syn Beckett, który miał zaledwie 21 lat, starał się przezwyciężyć swój nałóg i ostatecznie został pokonany. Tęsknią za nim ci, którzy go kochali, jego rodzina i przyjaciele” – napisała artystka. „Moje serce jest złamane. Jestem wdzięczna tym, którzy odezwali się do mnie, przesyłając kondolencję i czuję miłość i szczery smutek. Zmagamy się z myślami o tym, co mogliśmy zrobić, aby go uratować, ale ostatecznie wiemy, że już nie odczuwa bólu” – podkreśliła. „Niedługo zaśpiewam. To zawsze mnie uzdrawiało” – dodała.

Etheridge, zdobywczyni Oscara i nagrody Grammy, miała w środę wieczorem zorganizować jeden ze swoich regularnych koncertów „Concerts From Home” za pośrednictwem Facebook Live.

Beckett był synem Etheridge i jej partnerki do 2001 roku Julie Cypher.

Czytaj także:

„Zawierucha Filmowa”. Rafał Zawierucha rusza z własnym programem!