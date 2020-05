Vincent Cassel nie zagrałby w filmach o superbohaterach. „Są dla dzieci”

Z Vincentem Casselem rozmawiali dziennikarze „Inverse” . Wywiad dotyczył głównie 3. sezonu popularnego serialu „Westworld” produkcji HBO, w której aktor wcielił się w rolę Engerraunda Seraca. Dziennikarz zauważył, że postać grana przez Cassela to właściwie odzworowanie czarnego charakteru z filmów o superbohaterach – Marvela czy też DC. Zapytał w związku z tym aktora, byłby skłonny zagrać w takiej produkcji.

– Szczerze mówiąc, nie są to filmy, które oglądam. Kiedy wymyślili technologię i sprawili, że Iron Man czy Spider-Man mogli wyglądać realnie i nie byli tandetni, to byłem nieco zainteresowany efektami specjalnymi. Potem stało się to normalne – wyjaśniał.

Aktor przyznał, że gdy był dzieckiem, bardzo lubił komiksy. – Myślę, że w dzisiejszych czasach są to filmy dla dzieci. I chociaż nadal jest we mnie dziecko, odpowiedziałbym nie (na propozycję zagrania w filmie o superbohaterach – red.). Nie oglądałbym tego – tłumaczył.

Cassel wyjaśnił jednak, że byłby skłonny się zgodzić, gdyby wymyślono złoczyńcę, który „jest naprawdę inteligentny i wystarczająco utalentowany, żeby nie wyglądało to, jak film dla dzieci” . – Ale poza tym nie. Myślę, że byłaby to duża odpowiedzialność pod względem czasu, a i tak bym nie obejrzał takiego filmu do końca – dodał.

