Krystyna Czubówna wzięła udział w akcji #Hot16Challenge2. „Dzisiaj o wirusach, a nie o delfinach”

Z pewnością nikt nie spodziewał się, że akcja #Hot16Challenge2 przyciągnie aż tyle gwiazd. To druga odsłona polskiej edycji #HoT16Challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców.

Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką. Teraz do akcji przyłączyła się Krystyna Czubówna, posiadaczka jednego z najbardziej charakterystycznych głosów w polskiej telewizji. Oto tekst wykonanego przez lektorkę utworu:

„Każdy rapuje, bo cel to uświęca, ja jestem lektorką, czytam o zwierzętach.

To nie jest ma bajka, to nie te klimaty, nie szukam poklasku, ani aprobaty.

Zostawmy podziały, to nie polityka, tą zrzutką, tym rapem, wspomóżmy medyka.

Hiszpania, Boliwia, Cypr czy Ameryka, ten wirus, zaraza, każdego dotyka.

Zachowaj ostrożność, zaufaj lekarzom, doceń ich naukę, niechaj się wykażą.

Czasu nie marnuj, zrób zaległe sprawy – poczytaj, pomyśl i zadzwoń do mamy.

Cezik mnie poprosił, więc i ja rapuję, zaraz się dowiecie, kogo nominuję.

Dzisiaj o wirusie, a nie o delfinach, pozdrawiam serdecznie – czytała Krystyna”

Krystyna Czubówna nominowała do wzięcia udziału w akcji prof. Jerzego Bralczyka, Michała Ogórka, Tomasza Knapika i Marysię Sadowską.

