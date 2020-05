Gwyneth Paltrow pokazała swoją córkę. Apple Martin ma już 16 lat

„Nie mogę uwierzyć, że to piszę, ale szczęśliwych 16-tych urodzin moja kochana. Jesteś światłem mojego serca, czystą radością. Jesteś niesamowicie inteligentna i masz najlepsze, najbardziej suche, najbardziej błyskotliwe poczucie humoru” – napisała Gwyneth Paltrow. „Bycie twoją mamą jest dla mnie czymś wspaniałym. Uwielbiam nasze wspólne wieczorne rozmowy, kiedy mogę naprawdę usłyszeć, co chcesz mi przekazać. Ciężko pracujesz, aby zdobyć wszystko, co chcesz osiągnąć i jesteś pełna odpowiedzialności” – określiła swoją córkę aktorka. „Mam cholerne szczęście, że jestem twoją matką, pięknej, życzliwej, młodej kobiety. Dziękuje, że mnie wybrałaś” – czytamy dalej.

Na koniec Paltrow napisała, że „przykro jej” , że Apple obchodzi urodziny w takich okolicznościach. „Jednak, jak zawsze, potrafisz w tym znaleźć pozytywy” – zakończyła.

Apple Martin jest córką Paltrow i wokalisty zespołu Coldplay Chrisa Martina. Para ma jeszcze syna – Mosesa Martina. Paltrow i Martin rozstali się w 2014 roku, a aktorka w 2018 roku ponownie wzięła ślub. Wyszła za Brada Falchuka, producenta filmowego. Aktorka i muzyk utrzymują przyjazne kontakty.

