J.K. Rowling miała zagrać mamę Harry'ego Pottera. 10+ ciekawostek o magicznej serii filmów!

1.

W sumie Daniel Radcliffe wykorzystał w filmie jako Harry Potter 160 par okularów rekwizytowych.



2.

Hero Fiennes-Tiffin, aktor, który grał młodego Toma Riddle'a jest w rzeczywistości siostrzeńcem Ralpha Fiennesa, który grał Voldemorta.



3.

Kolczyki rzodkiewki, które nosiła Luna Lovegood w filmie, zostały wykonane przez aktorkę, która się w nią wcielała - Evannę Lynch.



4.

Harry Melling niemal stracił rolę Dudleya Dursleya. Aktor stracił na wadze między kręceniem "Komnaty Tajemnic" a "Więźniem Azkabanu" i przestał pasować do opisu postaci. Nie został jednak zwolniony, a twórcy skonstruowali mu specjalny strój pogrubiający.



5.

Rupert Grint ma arachnofobię. Dlatego nie musiał specjalnie grać w scenie, w której on i Harry spotykają na swojej drodze Aragoga.



6.

W roli Gilderoya Lockharta obsadzony został początkowo Hugh Grant. Ostatecznie musiał się jednak wycofać z powodu napiętego harmonogramu. Do tej roli rozważano też kandydaturę Jude'a Law, jednak ostatecznie uznano, że jest on za młody.



7.

Podczas kręcenia sceny z wierzbą bijącą, zniszczonych zostało 14 samochodów marki ford anglia.



8.

Całe jedzenie, które pokazane jest w scenach w Wielkiej Sali, jest w 100 proc. prawdziwe. Reżyser Chris Columbus chciał doskonale uchwycić uczty z książek. Jedynym problem było to, że jedzenie psuje się naprawdę łatwo pod gorącymi światłami i wytwarza bardzo nieprzyjemny zapach. Dlatego w przyszłych filmach twórcy zamrażali jedzenie i tworzyli formy, aby fałszywe jedzenie wyglądało bardziej realistycznie.



9.

To J.K. Rowling sprawiła, że cała obsada filmu jest brytyjska. Jedynym ważnym wyjątkiem był Verne Troyer, który zagrał Griphooka.



10.

J.K. Rowling mogła zagrać mamę Harry'ego Pottera. Zaoferowano pisarce rolę Lily Potter w scenie ze zwierciadłem Ain Eingarp, ale odrzuciła ją. Zamiast tego wcieliła się w tę postać Geraldine Somerville.



11.

Biblioteka Duke'a Humfreya zrobiła ogromny wyjątek, pozwalając nakręcić tam scenę „Harry'ego Pottera”. Historyczne miejsce ma rygorystyczne przepisy, których nigdy się nie łamie.



12.

Producenci chcieli, aby Daniel Radcliff miał zielone oczy, jak Harry Potter w książce, a Hermiona Granger miała większe zęby. Nic z tego jednak nie wyszło, ponieważ Radcliff miał uczulenie na soczewki kontaktowe, a Emma Watson nie mogła wyraźnie mówić.

„Harry Potter” to seria ośmiu brytyjsko-amerykańskich filmów fantasy. Wszystkie powstały na podstawie powieści J.K. Rowling. Filmy wydawano w latach 2001-2011. Osią fabuły filmów jest walka z największym czarnoksiężnikiem na świecie, Lordem Voldemortem.

